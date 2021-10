La bonne idée : des maillots de foot pour l'Afrique

Dans un petit club du Morbihan, pendant que les moins de sept ans tapent la balle, Jean-Marc Rivalain vient faire ses emplettes. Il récupère des tenues de foot mais aussi des ballons pour les envoyer en Afrique à de petits clubs dans le besoin. Ce club a même lancé un appel auprès des parents pour récupérer encore plus d'équipements. Chez lui, Jean-Marc a une pièce entièrement dédiée à ces dons. Ce passionné collecte et envoie ces équipements depuis dix ans. A l'époque, il dirigeait un club de foot local. "Je revois ces étagères avec plein de vieilles affaires qui traînaient. Un jour, j'ai demandé au président du groupe ce qu'il va faire de ces affaires. Il m'a dit "je vais les jeter". J'ai trouvé ça dommage sachant que j'étais persuadé que d'autres personnes en avaient besoin", explique-t-il. Il envoie ses colis à des associations locales au Togo, au Sénégal, à Madagascar ou au Bénin. Il reçoit ensuite des photos et des vidéos. La consécration pour le Morbihannais. Pour que son beau projet puisse continuer, son association aurait besoin d'un financement et d'un local.