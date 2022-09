La bonne idée : deux générations sous le même toit

Albert Chartrez a perdu sa femme il y a cinq ans. Il n'aime pas la solitude, alors depuis, il héberge des étudiantes. Cette année, c'est Lilou Godard qui a partagé son quotidien : sa vie de tous les jours, mais aussi sa passion pour la radio. "Les remettre en état, leur redonner vie", précise-t-il. Pour 235 euros par mois, Lilou a donc sa chambre sans aucune obligation. "Ce n'est pas un avantage financier, c'est surtout pour ne pas être seul", témoigne Albert. "De pouvoir partager des choses de ma génération et de sa génération", ajoute Lilou. Ce sont pleins de petits moments de vie que ces deux générations partagent. C'est l'association "Générations et Cultures" qui organise ces partages de logement intergénérationnel. Chez des résidents ou des maisons de retraite, étudiants ou jeunes travailleurs précaires peuvent avoir un petit chez soi pour des loyers très avantageux. Dans cette association qui suit chaque colocation, on constate peu d'échecs. Il est même fréquent que ces jeunes continuent à entretenir des relations avec leurs anciens hébergeurs, bien après leur séjour. TF1 | Reportage M. L. Bonnemain, B. Poizeuil