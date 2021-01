L'idée d'une coiffeuse lilloise

Dans le salon de Jackie, il y a des colorations, de belles brosses rondes et des clientes ravies. Mais en plus, il y a aussi de grands vases dans lesquels tout le monde peut venir déposer des échantillons, des petites bouteilles de parfums, de shampoing ou de crème reçues gratuitement dans les parfumeries et qui sont destinées à des associations. Jackie a commencé cette collecte il y a cinq ans, auprès de ses clientes d'abord, puis peu à peu, des voisins, des écoles et même des pharmacies lui ont déposé ces petites doses de grandes marques. Désormais, elle distribue une quarantaine de sacs à plusieurs associations lilloises. "C'est ma façon à moi de renvoyer l'ascenseur", affirme-t-elle. Ces produits de luxe, même en petite quantité, représentent beaucoup. "C'est la pépite qui vient égayer leur vie", révèle Jean, le responsable d'un centre de distribution des Restos du Cœur. Petit à petit, l'initiative de Jackie a permis à des milliers de personnes de prendre soin d'elles et de recevoir une douceur tellement essentielle.