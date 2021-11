"La bonne idée " : elle transforme les livres abimés en objets de décoration

Certains les dévorent, elle, les déchire, les découpe et leur offre une nouvelle vie. Ne vous y trompez pas par contre, Véronique Ducorroy adore les livres. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de sauver ceux dont les propriétaires ont décidé de s'en débarrasser. "Certains livres quand je les vois abîmés, je préfère les transformer en objets de décoration plutôt que de les voir partir à la poubelle", confie-t-elle. Véronique s'est lancée dans cette activité en 2017, motivée par un modèle qu'elle aperçoit sur Internet. De cette idée est née une passion, de cette passion, une activité quasi à temps plein. Des livres aux ornements, tout provient de la récup. Dans cette recyclerie près de Rouen, Véronique part à la recherche de petits trésors abandonnés. Mais pas question pour elle de prendre n'importe quel livre. "Ce qui est restaurable, je les laisse", précise-t-elle. Toutes ses créations sont mises en vente sur Internet, sur les marchés et dans cette petite boutique spécialisée dans le fait main. En récupérant ces livres, Véronique leur offre une deuxième vie. Il y a des pages qui se plient et d'autres qui se tournent. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Petit