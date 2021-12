La bonne idée : en Ardèche, c’est l’auto-école qui se déplace

Chaque matin, c'est le même rituel pour Francis Batin. Ce moniteur d'auto-école va rouler plus de 70 kilomètres pour chercher tous ses élèves. "Je passe mon temps à circuler d'une commune à l'autre pour donner des cours de code et après je me rends directement chez les élèves pour leur donner des leçons de conduite", explique-t-il. C'est beaucoup de déplacements, dont une heure de trajet sur les routes sinueuses de l'Ardèche. Cette auto-école itinérante, c'est le seul moyen de passer le permis pour des jeunes qui vivent dans les communes reculées comme Alboussière. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être sans emploi ou toucher les minima sociaux. Lancée il y a deux ans, cette auto-école itinérante est la première dans le pays. Elle a été créée avec un seul objectif : aider toutes les personnes isolées, notamment au niveau des prix. L'élève paie 300 euros et le reste est pris en charge par les collectivités. Chaque année, elle forme une vingtaine d'élèves. Son taux de réussite à l'examen est de 100%. TF1 | Reportage I. Blonz, E. Nappi, Q. Russel