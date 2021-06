La bonne idée : et si vous donniez votre vieux téléphone à une association ?

Jean-Pierre tenait à se débarrasser de ses vieux portables. "Puisqu'ils ne servent plus à rien, autant qu'ils soient recyclés et profitent à quelqu'un d'autre", lance-t-il. Depuis le début du mois, une grande collecte est organisée à Mourenx et dans 34 autres villes françaises. Ces téléphones seront réparés ou recyclés. A noter que 50 millions de portables seraient inutilisés dans l'Hexagone. A la mairie de Mourenx, 200 téléphones ont déjà été collectés. Il s'agit d'une collecte solidaire car une centaine de portables remis en état seront offerts à des associations dans toutes les villes participantes. A Pau, une association vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Elle se verra offrir 25 téléphones cette année 2021. En 2020, elle en avait déjà reçu une cinquantaine. Jusqu'ici, l'association ne disposait pas des fonds suffisants pour fournir un portable aux victimes. Un outil pourtant devenu indispensable. Cette collecte solidaire se poursuit jusqu'à la mi-juillet dans le Béarn. Mais il est possible de donner son téléphone toute l'année via un site internet.