"La bonne idée" : ils greffent les arbres fruitiers sauvages

Ne cherchez pas les cerises Burlat, elles ont déjà été mangées. Pourtant, elles ne poussent pas sur le sol, il a fallu les greffer sur des arbres sauvages. "La greffe, c'est mettre du fruit qui nous intéresse sur des racines qui nous intéressent", lance Jessica, salariée de l'association "Paysarbre". L'objectif est d'attirer les gourmands et de les inciter à se promener le long d'une ancienne voie ferrée, comme avant. "Les gens descendaient avec des paniers et ramassaient des cerise", témoigne Othmar, un autre membre de l'association. Aujourd'hui, une association enseigne les techniques de greffe, un geste courant qui ne l'est plus vraiment. "Ça demande un petit peu d'entraînement", explique une participante. Le principe est d'insérer un bourgeon d'une espèce sur le tronc entaillé d'un autre arbre. Avec une entaille d'un centimètre, c'est l'espoir de retrouver une autonomie alimentaire et de sauver des variétés oubliées. C'est un rêve qui pourrait porter ses fruits dans d'autres régions.