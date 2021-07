Ils proposent leur voiture à ceux qui n'en ont pas

C'est une idée toute simple et redoutablement efficace pour retrouver une liberté de mouvement. À 79 ans, Michelle n'a ni voiture ni permis. Pour se déplacer jusqu'à récemment, elle devait compter sur son fils. Désormais, elle bénéficie du système "Roulons Solidaire". Pour seulement cinq euros d'adhésion et 25 centimes du kilomètre, Michelle se fait conduire par un bénévole. Montée par une adjointe à la mairie d'Hagetmau (Landes), l'association a tout de suite connu un franc succès. En moins d'un an, elle a rassemblé plusieurs dizaines de bénéficiaires et de chauffeurs bénévoles, qui eux aussi, y trouvent leur compte. Les déplacements vont jusqu'à 50 kilomètres autour de la petite ville d'Hagetmau. Mettre en relation des personnes sans voiture et des chauffeurs bénévoles, l'idée était simple et peu coûteuse. L'initiative a fait des émules. Une nouvelle association du même genre vient de se créer dans les Landes. Des dizaines de communes sont désormais couvertes par des chauffeurs solidaires.