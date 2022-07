"La bonne idée" : le retour de l'autostop … organisé

En rentrant chez elle, Valérie prend régulièrement des passagers improvisés. Sur sa voiture, il y a un autocollant qui indique qu'elle s'est inscrite à la mairie. Jules, jeune autostoppeur de quinze ans, rentre chez lui en toute sécurité. À La Hague, l'autostop organisé a été lancé en mai et compte déjà une vingtaine d'inscrits. Le principe est de sécuriser et de démocratiser la pratique. C'est Jeanne Loir qui est à l'origine du projet. Il lui suffit de se mettre à l'un des 56 points d'arrêts spécifiques, et d'exposer sa pancarte, fournie par la mairie. En quelques minutes, une voiture s'arrête. C'est Didier qui l'avance dans son trajet. Plus que quelques kilomètres avant de rentrer chez elle, par chance, la jeune Normande tombe sur son père. Lui aussi est adepte de l'autostop organisé, aussi bien comme passager que conducteur. Faire le trajet à plusieurs, c'est écologique, et cela permet aux autostoppeurs de faire de l'économie sur le carburant. Si le dispositif continue de faire ses preuves, il sera étendu dans tout le Cotentin, la moitié nord du département. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos