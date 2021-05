La bonne idée : les PC solidaires

Pour Abdillahi, c'est un grand jour. Il vient de recevoir son tout premier ordinateur portable. Ce nouvel outil de travail, c'est PC Solidaire qui vient de le lui offrir. Le bénéficiaire aujourd'hui, c'est une association qui aide les jeunes en difficulté dans leurs démarches administratives. Désormais, ils pourront être autonomes. Ces machines, PC Solidaire les récupère auprès des collectivités qui n'en ont plus besoin comme ici, à la métropole de Metz (Moselle). Même si elles ne répondent plus à leurs critères techniques, il n'est pas question de les jeter. Près de 300 ordinateurs vont être donnés par la ville de Metz cette année. "Par ce biais, on participe à faciliter l'insertion des jeunes ou des personnes en difficulté dans le monde professionnel", explique Pierre Gundelwein. L'atelier de PC Solidaire est rempli de ces dons. Les appareils sont tous réparés et reconditionnés. Pour que l'association survive, tous ne seront pas offerts. En un an, 120 ordinateurs ont ainsi été recyclés et donnés à des jeunes dans le besoin.