"La bonne idée" : les trottoirs fleuris de Tours

C'est un jardin miniature qui pousse le long d'une façade : des pieds de tomates, toutes sortes de plantes vivaces... De quoi apporter des couleurs et des parfums. Jean-Claude et son épouse ont ce trottoir fleuri depuis cinq ans. Il a transformé l'ambiance de la rue. Dans ces quartiers résidentiels de Tours, plus de 800 habitants se sont pris au jeu. L'idée est simple : fleurir les trottoirs, c'est améliorer le cadre de vie. Pour encourager ce fleurissement, la ville délivre des permis de végétaliser et les jardiniers municipaux interviennent gratuitement. Tous les plants sont produits dans les serres de la ville et sont adaptés à ce type de culture. La seule obligation est de garder 1,40 mètre de trottoir pour le passage des piétons. Chez Guillaume, la sauge s'invite devant la fenêtre. Il entretient ce trottoir comme un jardin. Son astuce en plus c'est une boîte de conserve transformée en composteur. Ses déchets verts donneront du compost fait maison pour nourrir la terre et obtenir de jolies floraisons. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély