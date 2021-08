La bonne idée : l'opération "cartes postales" d'une salariée d'Ehpad

Dans le Morbihan, une salariée d'un Ehpad a lancé l'opération "cartes postales". Elle invite les vacanciers à prendre quelques minutes pour envoyer une petite carte aux résidents de l'Ehpad de la Métairie et raconter leur été. L'initiative fonctionne très bien. Son appel a été entendu, car une trentaine de cartes postales sont arrivées d'un peu partout. "Coucou à toutes et à tous. L'Alsace et une fort belle région avec des maisons fleuries" ; "Je vous envoie une carte de chez moi, la Polynésie française", ont écrit les participants. Les résidentes de l'Ehpad breton reçoivent des cartes d'inconnus venant parfois de très loin. Yvonne est ravie. Pour elle, c'est un voyage géographique et intérieur. "C'est des souvenirs qu'on a vécu", explique une autre résidente. Alice se rappelle les émotions d'un séjour à Colmar. Karine Morel, l'animatrice de l'Ehpad, en profite pour faire réviser la géographie à ses résidentes. L'atelier "cartes postales" devient celui de la mémoire. L'opération a été relayée par la presse locale dans toute la Bretagne.