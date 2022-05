"La bonne idée" : un camping-car contre les déserts administratifs

Dans un camping-car, pas de lit ni de cuisine, mais deux agentes qui accompagnent les habitants des environs dans leurs démarches administratives. Un service public à quatre roues qui, depuis septembre, traite près de 2 000 dossiers : les impôts, la Caf, Pôle emploi ou encore les problèmes de logement. "Dans un premier temps, on accueille les usagers au sein du camping-car, on écoute leurs demandes et on essaie d'y répondre du mieux que l'on peut en fonction de la complexité de la démarche", explique Anne Le Roux, agente d'accompagnement itinérante France Services. Cette bonne idée est très bien reçue par les habitants, d'autant plus que l'administration française n'est pas toujours facile à contacter. Ce service public itinérant parcourt en tout une quinzaine de communes, une le matin, une autre l'après-midi. Cette bonne idée est naît dans la commune voisine, à l'initiative de la mairie de Plouasne (Côtes-d'Armor). Dans l'Hexagone, les camping-cars de ce type sont encore rares. La mairie espère que cette solution donnera des idées à d'autres communes. TF1 | Reportage T. Lagoutte, P.F. Watras