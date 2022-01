La bonne idée : un marché solidaire pour les invendus alimentaires à Châlons-en-Champagne

Nous sommes un dimanche après-midi et il est 17 heures. C'est un marché un peu particulier qui s'installe dans ce quartier populaire de Châlons-en-Champagne (Marne). D'un côté, il y a les fruits et légumes d'un maraîcher de la ville et de l'autre, du pain et des poulets que les bénévoles mettent en sachet. Le point commun : tous ces produits sont des invendus, dont personne ne veut le dimanche. D'où l'idée de les revendre à très bas prix. À l'origine de ces marchés solidaires, des élus et des responsables d'association, mobilisés pour récupérer les invendus. "Évitez de faire du gaspillage ou de jeter à la poubelle, alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. On préfère donner", explique Nacera Abdiche-Zerrouki, boulangère. "Nous avons l'idée de créer un label de commerçants solidaires pour pérenniser cette action", lance Rudy Namur, conseiller départementale de la Marne. Dès leur création en ce début d'année, les marchés solidaires en Châlons-en-Champagne ont montré leur utilité. D'autant qu'il n'y a aucune condition pour en profiter. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux