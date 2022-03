"La bonne idée" : un site pour créer du lien entre voisins

Si Claudine sort de chez elle avec son appareil à raclette sous le bras, c'est qu'à trois maisons de là, son voisin Antoine en a bien besoin. Un prêt entre voisins qui donne surtout l'occasion de prendre des nouvelles en bavardant un moment. Et pour élargir encore ses connaissances, Claudine s'est inscrite sur une plateforme qui réunit les voisins de toutes les villes, quartier par quartier. Grâce à cela, elle a rendez-vous chaque vendredi après-midi avec des joueurs chevronnés de belote. Un rendez-vous immuable qu'elle ne louperait pour rien au monde. Durant ces moments, il y a le jeu certes, mais ils partagent de très bons moments de franche camaraderie ensemble. "Il ne faut pas non plus se prendre au sérieux, parce que ça perd son charme", "Ça a été une opportunité de se rencontrer il y a deux trois mois, ça fait du bien moralement", témoignent-ils. Rompre la solitude, créer des liens et pousser la porte de son voisin, tout le monde y gagne. Et quand des amitiés se créent vraiment, cela se finit toujours évidemment autour d'une petite pâtisserie pour rendre encore plus belle cette douce après-midi. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez