La bonne idée : une cuisine itinérante pour permettre aux plus précaires de mieux manger

Il sillonne les routes une fois par semaine. À son bord, une cuisine toute équipée et des fruits et légumes invendus récupérés dans les grandes surfaces. "C'est une nouvelle manière d'essayer d'aider les gens, pour leur apprendre à mieux se nourrir", explique le conducteur. Ce jour-là, le camion-cuisine de la Banque alimentaire s'installe sur le parking d'une épicerie sociale. L'objectif d'un atelier animé par des bénévoles, c'est de donner des idées de recette aux personnes démunies. "Lors des distributions de paniers, on se rend compte qu'il y a des bénéficiaires qui ne connaissent pas forcément tous les légumes", explique une responsable. Des astuces diététiques, mais aussi l'occasion de tisser des liens pour rompre l'isolement. Après deux heures de cuisine, Catherine, Sandrine ou Omar peuvent savourer leur délicieux repas avec les bénévoles. Subventionné par des aides publiques, le camion a coûté 100 000 euros. L'association envisage d'étendre l'opération à d'autres départements dans les prochains mois. TF1 | Reportage C. Blampain, M. Clément