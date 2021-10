La bonne idée : une forêt incendiée des Alpes-Maritimes replantée par les élèves

Ils font l'école buissonnière pour donner un coup de main à la nature. Ce jour-là, les élèves de CP et CE1 viennent replanter des arbres sur ces collines, où la forêt a brûlé en 2017. Creuser, planter puis arroser... un jeu d'enfants pris très au sérieux par ces jardiniers en herbe qui ont bien compris l'ampleur de ces petits gestes. "On est venu ici pour réparer la nature", "je trouve que c'est important, parce que sinon, il n'y aura plus d'arbres, et ce ne sera plus une forêt", lancent certains. C'est la mairie de Carros (Alpes-Maritimes) qui a eu cette bonne idée. Ainsi, 1 600 arbres seront plantés par les 1 600 élèves. Chacun aura le sien et pourra le voir grandir. Et quoi de mieux que ces travaux pratiques au grand air pour faire de l'éducation aux protections de l'environnement. Avec le temps, le reboisement de cette colline effacera les traces de l'incendie qui avait détruit 100 hectares de forêt il y a quatre ans. Un investissement pour l'avenir pour les enfants de Carros et les générations futures.