La bonne santé des cartes de vœux

Tous les ans, sa famille, ses amis et ses collègues de bureau ont droit chacun à une carte de vœux pour les fêtes. Carole y consacre du temps et un budget important, 120 euros cette année. Les cartes de fin d'année sont sur les présentoirs des magasins depuis deux mois pour le plus grand plaisir des Français que nous avons rencontrés. Un achat à la fois utile et abordable, entre un euro pour les modèles simples et dix euros pour les cartes plus élaborées. Environ cent millions de cartes de vœux sont achetées chaque fin d'année dans le pays. Un tiers pour Noël, deux tiers pour le jour de l'an. La production a commencé dès le mois de mai et se poursuivra même après les fêtes. La plupart de ces cartes ne sont pas fabriquées à l'autre bout du monde. Beaucoup sont produites dans l'Hexagone par des petites entreprises, comme en Alsace. Lucie a commencé à réaliser ses premiers modèles il y a trois ans. Son idée : créer des cartes qui se transforment en fleurs. Pour respecter l'environnement, elle a recours à des peintures 100% naturelles. Des illustratrices s'appliquent à dessiner au crayon et à peindre les cartes avec un souci du détail. Dernière étape : l'imprimerie. Loin de décliner, la tradition de cartes de vœux se maintient. Elle est perçue comme une attention qui fait la différence par rapport au courriel ou SMS. TF1 | Reportage P. Ninine, S. Iorgulescu