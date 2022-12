La bonne tactique pour regarder le match

Bryan Dupont est couvreur. Ce mercredi après-midi à seize heures, il sera encore tout en haut de son échafaudage. Mais grâce à sa tablette, il pourra ne rien rater ou presque des performances des Bleus. "On a toujours le son et quand il y a une action, on essaye de voir", explique-t-il. Par ailleurs, d'autres bénéficieront de conditions un peu plus optimales. Pascal Debliqui est le gérant d'un magasin de télévision. Et comme à chaque match, il réunit tous les passionnés de foot. Fred Di Gleria, quant à lui, est ingénieur d'affaires dans le numérique. Et ce mercredi, il s'est organisé pour n'avoir aucun rendez-vous. En télétravail, il va naviguer entre le match et ses tableaux. Dans ce cabinet, les kinésithérapeutes ont décidé d'installer une télévision dans la salle où les patients font leurs exercices de rééducation. On dirait que cela leur procure un peu plus de motivation. Les supporters ont du bleu plein les yeux. Et on espère qu'avec tous ces soutiens, l'Équipe de France se sentira, elle aussi, pousser des ailes. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman