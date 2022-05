La bonnotte, la savoureuse pomme de terre de Noirmoutier

Fraichement sortie de terre, la bonnotte dévoile sa rondeur et sa peau dorée. Là-bas, on cultive cette petite pomme de terre primeur depuis plusieurs générations. La bonnotte pousse pendant trois mois. Elle est récoltée avant d'arriver à maturité et il faut commencer avec le tracteur. Mais pour l'essentiel, le ramassage se fait accroupi, les mains dans la terre, car le produit est fragile. Bénéficiant d'une terre sableuse et de l'air iodé de l'île, cette année, les conditions climatiques ont été favorables. Un peu d'eau et beaucoup de soleil, le résultat est au rendez-vous. Un goût particulier mis en avant dans les allées du marché de Noirmoutier. Sur les étals, cette pomme de terre primeur, symbole du printemps, est toujours très attendue. Pour la manger, chacun a sa recette. Certains préfèrent la faire rissoler à la poêle, d'autres, au contraire, choisissent une cuisson différente. On compte entre six et huit euros le kilo et il reste une quinzaine de jours pour déguster ce produit de saison. TF1 | Reportage N. Hesse, P. Humez