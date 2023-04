La boucherie ambulante

De village en village, Françoise et Jean-Clément sillonnent les routes du Centre Alsace. Boucher-charcutier ambulant, c'est peut-être votre prochaine vie. Si vous avez la passion de la boucherie, Jean-Clément vend sa camionnette. En très bon état, avec 180 000 kilomètres au compteur, la tournée fait partie de la vente. Il y a quatre marchés différents par semaine. Ce jour-là, c'est Ostheim. Le village a bien un couple de cigognes, mais comme dans de nombreuses campagnes, la boucherie a fermé. Il reste une boulangerie et un tabac, alors le camion c'est une aubaine. Un rendez-vous que les habitants ne veulent pas rater. Le prix de vente annoncé est de 100 000 euros pour le camion, la tournée, les clients et un atelier. Évidemment, c'est un travail-passion. Sitôt garés, Françoise et Jean-Clément préparent les commandes du lendemain. Leur chiffre d'affaires annuel s'élève à 250 000 euros, de quoi vivre correctement. Si vous voulez faire rimer commerce de proximité avec rentabilité et que vous avez un permis poids lourd, vous savez ce qu'il vous reste à faire. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre