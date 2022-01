La boulangerie recrute : 21 000 postes à pourvoir

Dans sa boulangerie, en plein cœur de Dijon (Côte-d'Or), David Nogueira tourne à plein régime. Lui et son équipe préparent chaque jour une soixantaine de sandwichs en plus des viennoiseries et du pain. Alors le boulanger cherche à recruter un nouvel apprenti. Le problème, c’est qu’il est aujourd'hui difficile d'embaucher rapidement. Le secteur de la boulangerie-pâtisserie manque cruellement de nouveaux candidats. La profession souffre bien souvent d'une mauvaise image, un rythme trop soutenu et des horaires décalés. Pourtant, les temps ont bien changé selon David. Les boulangers se sont modernisés. Comme il l'affirme : "c'est beaucoup plus relax". Et ce ne sont pas ses ouvriers qui diront le contraire : "Ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions possibles. On peut travailler en laboratoire, en pâtisserie, dans tout ce qui est événementiel, traiteur, préparateur de gâteaux de mariage, etc.", lance l’un d’entre eux. Si d'aventure vous décidez de sauter le pas, vous aurez aussi la chance de déguster en premier les viennoiseries sorties du four, privilège du boulanger. TF1 | Reportage A. Cazabonne, G. Martin