La boulangerie, un lieu essentiel dans les villages

Le jour est encore loin de se lever, mais la boulangerie du village de La Wantzenau (Bas-Rhin) a déjà ouvert ses portes. À six heures du matin, le meilleur moment pour un premier café entre habitués, les lève-tôt sont fidèles au rendez-vous. La journée commence bien pour eux. Le pain du matin, tout frais et à peine sorti du four, met immédiatement en appétit. Pour Corinne et Laurence, c'est l'heure de la mise en place. En coulisse, Mickaël est au pétrin depuis trois heures du matin. Pains spéciaux, gâteaux, baguettes... les fournées s'enchaînent. À l'extérieur, les premières lueurs du jour réveillent enfin la campagne alsacienne. Les températures sont encore fraîches. Dans la boulangerie, les clients se retrouvent bien au chaud. "C'est un lien qui se crée. Parfois, c'est comme une famille" ; "Je ne pense pas qu'un village sans boulangerie soit un village", affirment des clients. Derrière les fournils, les boulangers vont se succéder tout au long de la journée pour satisfaire les amateurs de pain frais et craquant.