La boulangerie, une histoire de famille chez les Kientz

Il y a un an, Marcel Kientz, un boulanger à Sélestat, a eu l'idée de créer sa propre farine. Aidé par un meunier, il a investi et tâtonné plusieurs fois pour enfin trouver sa recette idéale. Une farine locale sans produit ajouté ni produit dérivé. La boulangerie des Kientz est une institution qui s'est tenue sur dix générations. Ouverts aux clients durant quinze heures par jour, les Kientz contrôlent désormais l'intégralité de la filière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.