La Boulaye, un petit bout de Tibet en Bourgogne

Nous sommes en lisière du Morvan. Nul n'imagine qu'en prenant une route entre deux pâturages, nous puissions finir quelque part en Orient. Face à nous, un temple construit à la gloire de Bouddha s'élève sur trois niveaux comme un mirage. On y croise des lions venus de Chine, d'un paon venu d'on ne sait où et des hommes vêtus du costume traditionnel tibétain. Un lama est fier de nous montrer son moulin à prières. Après une carrière de prof d'informatique, Lama Jean-Paul enseigne le bouddhisme. Son diplôme, c'est une caisse en bois dans laquelle il a passé trois ans de sa vie. Comme lui, une dizaine de personnes occupent les lieux toute l'année. Les touristes et les badauds peuvent entrer dans le lieu sacré à condition d'enlever leurs souliers. Le rituel est ouvert à tous les visiteurs. Dans la somptueuse étrangeté du patrimoine français façonné par des artistes asiatiques, certains objets sont venus du Népal, d'autres d'Inde. Leur pièce maîtresse : un Bouddha de 30 tonnes fabriqué à base de briques et d'argile par des sculpteurs bhoutanais. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Ponsar