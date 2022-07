La boule de glace de plus en plus chère

La boule de glace est toujours aussi gourmande, rafraîchissante, mais désormais plus chère. Son prix a augmenté et ça ne vous a pas échappé. Chez cet artisan glacier à Hyères (Var), la boule est à 2,6 euros, plus deux centimes par rapport à l'été dernier. Vous payez 20 centimes de plus pour les deux boules et 30 centimes pour les trois. Pour comprendre cette augmentation, direction les cuisines. La fabrication de la glace commence par le lait. Des matières premières plus chères. Aucun des ingrédients n'échappe à l'inflation. "On est sur 15% d'augmentation sur le prix du sucre", explique Eric Girardo, gérant de l'établissement "La Sirène". Même constat chez un autre glacier à Toulon (Var). Chez "Le Chamo du Port", la boule est vendue 50 centimes plus chers que l'an dernier. Un nouveau tarif qui ne compense pas l'augmentation du prix des matières premières. Mais la gérante, Charlotte Cottel, n'imaginait pas passer la barre des 2,50 euros la boule. Les glaciers doivent aussi faire face à la hausse du prix de l'électricité et des cuillères. En matières recyclées, elles sont deux fois plus chères que celles en plastique, désormais interdites. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Poupon, Q. Trigodet