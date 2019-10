La boule lyonnaise, un sport traditionnel à pratiquer en famille

Dans la Drôme, de plus en plus de jeunes, notamment les tout-petits, se mettent à la boule lyonnaise. Cette activité sportive traditionnelle est une discipline où les joueurs doivent courir et manipuler avec adresse des boules légères en mousse ou en résine. Pour de nombreuses familles, ce sport est l'occasion de transmettre une passion régionale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.