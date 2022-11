La boutique où tout est gratuit

Franchir cette porte, c'est à coup sûr, ne plus savoir où se donner de la tête. Des vêtements, de la vaisselle ou encore des jouets ... mais ici, il y a une petite particularité, le porte-monnaie reste dans le sac. Ici, tout est gratuit, grâce à la générosité de nombreux donateurs, comme Annick, qui a fait du tri dans ses placards. C'est intéressant pour beaucoup en cette période où les prix ne cessent de grimper. Une seule règle, trois objets, trois vêtements maximum. Il suffit de jeter un coup d'œil derrière la porte pour comprendre l'engouement. La boutique n'est ouverte que deux matinées par semaine, et à chaque fois, la même affluence. À l'initiative du projet, une ancienne conseillère municipale, qui s'est inspirée des free shop américains, ces magasins 100 % gratuits des années 60. La mairie a vu les choses en grand en mettant à disposition ce local vue sur mer, l'une des plus belles devantures sur le port. C'est un bel exemple de solidarité qui reste encore rare. Dans l'Hexagone, il n'existe qu'une dizaine de boutiques totalement gratuites. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel