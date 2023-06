La boutique pour prendre le large

Pour Alexandra, c’est une première. Avec le retour des beaux jours, cette habitante de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime) a décidé de passer son permis bateau. Ancien marin, Ludovic Magot a repris cette activité de bateau école il y a un an, et le bilan est positif. "On a fait 140 permis sur la première année, et on espère faire au moins la même chose cette année", dit-il. Cette aventure, il la vit avec sa compagne, Christine. Grâce à une annonce parue sur TF1, le couple a fait l’acquisition d’un espace terre-mer situé sur le port de Meschers-sur-Gironde. "Grâce à SOS Villages, on a trouvé ce magasin et c’est notre petit bébé", confie-t-elle. Une reprise réussie pour la plus grande joie des habitués. Pour les commerçants du port, l’arrivée du couple contribue à la bonne santé économique de la côte. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Le Bazar de la Mer est ouvert six jours sur sept et les cours de navigation vont s’enchaîner tout l’été. TF1 | Reportage G. Guist’hau, C. Arfel