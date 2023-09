La braderie à tout prix à Lille

Depuis six heures ce vendredi matin, les bradeurs déballent, et ce n'est ni la pluie, ni la boue qui entame le moral. Un bric-à-brac improbable, les premiers acheteurs sont là, eux aussi. On trouve des professionnels qui viennent de partout. Et on trouve vraiment toutes sortes de choses ici. Et même pendant notre tournage, figurez-vous que l'on fait des affaires. Et en attendant que la baignoire se remplisse d'eau, pendant la braderie, on négocie les prix, et ce n'est pas si facile. Côté prix, les célèbres moules-frites vont coûter un peu plus cher cette année. "Je crois qu'on devrait être à seize euros, on était à quinze ou 15.50 euros l'an passé. C'est un euro ou cinquante centimes selon le type", dit Arnaud Meunier, directeur du restaurant "Aux moules". Des moules-frites, on va en ingurgiter 500 tonnes ce week-end. La braderie va d'ailleurs accueillir deux millions de visiteurs pour une immense fête. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman