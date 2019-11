La Bretagne en automne (3/4) : la baie de Morlaix, un paradis pour les pêcheurs à pied

À Plougasnou, dans le Finistère, la baie de Morlaix devient incontournable pour les pêcheurs à pied. En marées basses, les amateurs ainsi que les professionnels se sont donné rendez-vous sur cet endroit pour y pêcher des palourdes, des huîtres et autres crustacés. C'est aussi une occasion entre passionnés de comparer ses outils de pêche. Pour faire cette activité, il faut toutefois suivre les bonnes pratiques de pêche, comme bien vérifier la taille des coquillages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.