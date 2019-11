La Bretagne en automne (4/4) : rencontre avec les pêcheurs de crevettes du Croisic

La saison de la crevette est bien lancée dans le Morbihan. L'un des plus jeunes pêcheurs de crevettes du port du Croisic a fait sa première marrée à l'âge de quatre ans. Actuellement, Théo Couedel est déjà patron pêcheur à l'âge de 23 ans. Bien décidé à perpétuer la tradition familiale, le jeune pêcheur a racheté le bateau de son père. Même s'il n'exerce que depuis un an et demi, il a un avenir prometteur, et ce, malgré les conditions de travail difficiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.