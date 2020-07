La Bretagne en pleine saison des langoustines

Avec la saison des homards vient aussi celle des langoustines. Bien vivantes et sautillantes, les "demoiselles" sont partout sur le port du Guilvinec (Finistère). Un spectacle qui s'ajoute à celui du balai des bateaux retournant aux quais. L'arrivée des petits crustacés attire des centaines de curieux, avides de produits frais. Pour ce qui est de bien les cuisiner, le chef Philippe Cariou nous donne quelques astuces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.