La Bretagne en vieux gréements

À la force des bras, les voiles sont hissées. "La Nébuleuse" quitte le port de Brest. À son bord, huit passagers devenus matelots pour quelques jours. Pas le temps de souffler. Sur le pont, chacun s'active. Il faut être nombreux pour manœuvrer comme autrefois. Pour Marie et sa mère, c'est une première sur un vieux gréement. Guidé par le capitaine, Philippe prend même la barre. "Ça fait bizarre un peu", se confie le touriste. C'est la deuxième fois que Françoise embarque sur ce navire. Elle n'en loupe pas une miette. Un bonheur aussi pour cet ancien moniteur de voile. "J'avoue que je suis dans mon monde. C'est génial. En plus, il fait super beau et on a du vent. C'est magnifique", confie-t-il. Toutes voiles dehors," La Nébuleuse" file sur l'eau. Cédric Lagrifoul, le capitaine, a repris la barre il y a une trentaine d'années. Un rêve d'enfants devenu réalité. "C'est plus qu'un coup de cœur, on tombe amoureux en fait", lance-t-il. Ce navire de pêche a été construit en 1948. Sur cet ancien thonier, des marins ont travaillé pendant près de 40 ans. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens