La Bretagne inspire les écrivains : Jean-Luc Bannalec, maître du polar breton

Jean-Luc Bannalec, de son vrai nom Jörg Bong, est un éditeur et un docteur en littérature. Il est aussi connu comme étant le maître du polar breton. D'origine allemande, cet écrivain puise son inspiration en Bretagne, une contrée qui le passionne particulièrement. Il passe d'ailleurs son temps à sillonner les paysages pour imaginer les personnages et les scènes de crime de ses romans. Ces derniers jours, l'auteur peaufine le huitième volet de sa série qui se déroule à Concarneau.