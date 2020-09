La Bretagne inspire les écrivains : Jean-Marie Quéméner et les pirates

Avis aux amateurs de romans d'aventures et de piraterie : le marin breton, Yann Kervadec, est de retour. C'est l'œuvre de Jean-Marie Quéméner qui en est à son deuxième volet. Cet ancien reporter de guerre vit à Carnac, son lieu d'inspiration. Finalement, tout est presque vrai dans les histoires de pirates de l'écrivain. Barbe Noire ou encore Anne Bonny, tous ces flibustiers ont effectivement bel et bien existé.