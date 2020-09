La Bretagne inspire les écrivains : Nathalie de Broc et les terroirs bretons

La ville de Roscoff est connue pour son climat doux et humide et ses nombreuses cultures maraîchères. Comme toute la région de la Bretagne, cette commune constitue une source d'inspiration pour Nathalie de Broc. La romancière quimpéroise a dû l'arpenter pour écrire son livre sur l'histoire des "Johnnies", les marchands d'oignons de Roscoff. Celle-ci a dédié seize romans aux terroirs bretons : des sagas familiales avec toujours la vraie histoire en toile de fond. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.