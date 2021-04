La Bretagne plus ensoleillée que la Côte d'Azur en avril

Ce n'est pas habituel en Bretagne. Et pourtant depuis un mois, le soleil donne à Brest des airs de Côte d'Azur. Un patron de café affiche donc fièrement les 24 degrés sur sa terrasse avec un peu de malice. Avec plus de 200 heures d'ensoleillement au mois d'avril, la ville fait mieux que Nice. "C'est formidable et j'espère que ça va attirer du monde à venir voir notre belle région", a affirmé un Brestois. Ici, on profite, on sort s'aérer et faire du sport en bord de mer. Il y a quelques nuages tout de même, mais pas de quoi effrayer les Brestois. En Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Après un hiver rude et pluvieux, c'est une aubaine pour ceux qui travaillent en extérieur. Le soleil devrait encore briller au moins jusqu'à vendredi, de quoi prolonger un peu la bonne humeur des Bretons.