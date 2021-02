La Bretagne sous la neige : le point sur la situation

En Bretagne, les difficultés liées à la neige persistent, surtout pour les routiers. Des dizaines et des dizaines de poids lourds sont bloqués sur des routes. Ils attendent les nouvelles de la préfecture. Concernant les automobilistes, il est plus facile de circuler maintenant que ça ne l'était la nuit dernière. Une dizaine d'accidents ont été recensés mais rien de grave, et ce grâce notamment au couvre-feu. Il n'y avait pas beaucoup de voitures sur les routes. Attention tout de même au verglas car la neige ne va pas vraiment fondre. Les routes seront donc glissantes. Par ailleurs, des températures négatives sont attendues tout au long de la journée.