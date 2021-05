La Bretagne, terre de contes et légendes

La Bretagne est un territoire de mythes et de légendes. Un décor propice à l'imagination où les histoires de naufrages se mêlent aux créatures surprenantes de la forêt. Tendez l'oreille et laissez-vous envoûter par le murmure des fées et des elfes. L'imaginaire est partout et des hommes font vivre ces histoires. Youenn Daniel, conteur et guide nature à l'Addes, connaît bien l'être de l'au-delà qui hante les Monts d'Arrée. "C'est la vallée de la mort. Certains disent "le faucheur ou la faucheuse". Et évidemment, ils viennent chercher l'âme des gens qui viennent de mourir pour les transporter du monde des vivants jusqu'au royaume de l'au-delà. Le passage vers cet autre monde serait dans le Yeun Elez, une tourbière de plusieurs kilomètres à la fois sauvage et lugubre. Presque rien n'y pousse, sauf les histoires bien connues des habitants du coin. Par ailleurs, Brocéliande, la forêt légendaire de Bretagne, est enracinée en Ille-et-Vilaine sur près de treize mille hectares. C'est un endroit qui nourrit l'imaginaire depuis des siècles.