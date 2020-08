La "brigade loup", ces experts chargés d'empêcher les attaques de brebis

Dans les Alpes-Maritimes, la mission des brigadiers loup commence à la tombée de la nuit. Dans le pays, ils sont seize à avoir fait de l'observation du loup un métier. Ils grimpent à 1 800 mètres d'altitude, juste au-dessus du troupeau qu'ils protègent. Si les bêtes attaquent, ils tirent. Armés de caméra de vision nocturne et de beaucoup de patience, les brigadiers vont veiller jusqu'au milieu de la nuit. Pour les éleveurs, faire appel à la "brigade loup" est un dernier recours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.