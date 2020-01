La broderie bretonne gagne du galon

La célèbre broderie bretonne est un savoir-faire ancestral précieux. Elle s'enseigne depuis 25 ans dans les établissements de Pascal Jaouen. La première école s'est ouverte à Quimper en 1994. Actuellement, l'on compte 28 écoles et 2 000 élèves. Avec patience, persévérance et exigence, le styliste brodeur Pascal Jaouen a même fait entrer la broderie bretonne dans la haute couture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.