La brousse du Rove, un délicieux fromage de chèvre provençal

Au cœur des collines du Rove, petit village à l'Ouest de Marseille, il y a la chèvre qui porte son nom. Elles se nourrissent de chêne kermès et de romarin dans la garrigue. Le troupeau de Franck et Marc Gouiran est le dernier dans ces collines. Une histoire de famille depuis 17 générations. Un savoir-faire transmis pour l'élaboration de la fameuse brousse du Rove. Dans la bergerie, c'est la période du mise-bas et de la lactation. Un lait précieux, avec moins d'un litre par chèvre. Pour faire la brousse, il est transformé immédiatement après la traite. "C'est un produit qui ne comporte quasiment rien. Après, la recette va résider dans la chauffe du lait", explique Franck. Chauffer d'abord, puis brousser comme on dit ici, grâce au vinaigre et à une manipulation bien précise. Et très vite, elle est prête à être consommée. Ce fromage est fabriqué neuf mois par an, avec du lait issu uniquement de la chèvre du Rove. La brousse du Rove est aujourd'hui la plus petite AOP de l'Hexagone. TF1 | Reportage L. Huré, S. Fargeot