La brousse, un fromage de chèvre qui se déguste avec un peu de miel et de thym

Née dans les collines arides du Rove, la brousse est un fromage produit par sept éleveurs producteurs, dont la famille Gouiran. Depuis plus de cinq siècles, ils reproduisent les mêmes gestes pour la fabriquer. Grâce à ces chèvres reconnaissables avec ses cornes en forme de lyre, ce fromage est protégé par une AOC. Ces petits cornets de Brousse du Rove se dégustent aussi bien sucrés que salés, selon les gourmets.