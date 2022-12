La bûche à la châtaigne de Corse

En Corse, la bûche de Noël est préparée à base de farine de châtaigne et de brocciu. Dans la famille Morellini, Delphine la réalise en suivant la recette de sa grand-mère et de son père Paul. Il faut donc des œufs, du brocciu, du sucre, de la farine de châtaigne, des citrons et de l'eau-de-vie. Pour compléter la recette, on peut ajouter un verre d'huile et du sucre glace. La première phase est la préparation du biscuit. Après avoir battu les œufs, il faut tamiser les deux farines dans celle de châtaigne pour avoir une pâte mousseuse. Puis direction le four à 180 °C pendant dix minutes. Pendant la cuisson, on a le temps de préparer la crème de brocciu zestée au citron qui viendra napper le biscuit. Il est temps de sortir le biscuit du four et le démouler. C'est à ce moment que Paul intervient. Pour le décor de la bûche, une chantilly classique fera l'affaire. La touche finale, c'est de verser quelques paillettes dorées. Devant la cheminée et sur la table de Noël, il ne vous reste plus qu'à la déguster en famille. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier