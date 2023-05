La buse fait son festival

Sur la Croisette, pour surveiller la terrasse d'un grand hôtel, il y a des agents de sécurité un peu particuliers. Daiquiri, Dayneris et leurs maîtres ont une mission : faire la chasse aux pique-assiettes qui tentent de s'incruster aux déjeuners et aux cocktails. "On surveille si d'éventuels pigeons viennent sur les zones de restauration importuner les clients", explique Kilian Martel. Dès qu'elles repèrent un pigeon, les buses s'envolent pour l'effaroucher, puis reviennent se poser. Griffes acérées, cris perçants, la présence des buses arrivent à maintenir les indésirables à bonne distance des terrasses et à susciter l'intérêt ainsi que l'admiration des clients. "Ils sont remarquables ces faucons. En plus, ils obéissent au doigt et à l'œil", décrit un passant. Cela fait dix ans que l'hôtel fait appel aux fauconniers pour repousser les nuisibles. Palme d'or de l'efficacité pour cette méthode, les pigeons viennent de moins en moins. Au début du Festival, les buses devaient partir en chasse plusieurs dizaines de fois par jour, seulement cinq aujourd'hui, à la veille de la cérémonie de clôture. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard