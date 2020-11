La Cabane à jouets, boutique consacrée aux jouets en bois, se prépare pour la réouverture

Dans La Cabane à jouets résonne doucement la mélodie des fêtes de Noël qui arrivent. Stéphanie Saulgeot, la directrice, aime faire découvrir aux enfants des choses qu'ils n'ont jamais vues ailleurs. Son établissement est vide après des semaines de confinement et les rues de Blois sont toujours désertées. Depuis fin octobre, la commerçante a cherché des solutions. Elle sort toujours un petit comptoir devant sa boutique, garde le contact avec ses clients et a même créé des liens forts avec ces derniers. Comme elle n'a ni rennes ni traineau, elle livre ses jouets à vélo à ceux qui le désirent. La période de Noël est en effet cruciale pour sa boutique de jouets. De ce fait, elle reste disponible même le dimanche. Stéphanie Saulgeot a reçu les produits aux couleurs des fêtes qu'elle a commandés il y a trois mois. Un cadeau de Noël avant l'heure mais aussi un signe d'espoir. Pour décembre, la commerçante s'attend à un rush et espère que la magie de Noël opèrera autour de ses jouets en bois dès la réouverture ce samedi.