La Californie à nouveau sous les eaux

Après six jours de pluies ininterrompues, les routes de Californie deviennent extrêmement dangereuses. Il y a des éboulements à répétition, des milliers de maisons noyées sous l'eau, des routes impraticables. Les habitants qui cherchent un abri se retrouvent bien souvent bloqués sur l'autoroute par les inondations. Sur la côte ouest, les résidences de luxe du prince Harry et des stars du cinéma sont évacuées. La célèbre présentatrice de télévision Ellen Degeneres raconte : "il y a déjà eu des inondations par le passé, mais jamais à ce point". Les routes de la ville cossue sont toutes fermées, et peu à peu, l'eau entre dans les terres. L'alerte inondation concerne 90% de la Californie. L'armée est mobilisée pour secourir les habitants. "Ce sont les pires inondations que j'ai vues depuis que je vis ici, depuis 1984", confie un habitant. Ces intempéries font suite à une sécheresse sans précédent l'été dernier en Californie. Le bilan humain est de douze morts. TF1 | Reportage B. Christal