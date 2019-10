La Californie ravagée par les flammes

Depuis le 23 octobre 2019, les Californiens assistent à un spectacle de désolation. De gigantesques incendies ont été déclarés à plusieurs endroits. A Vallejo, près de 12 000 hectares ont déjà brûlé et 180 000 personnes ont dû tout abandonner pour fuir les flammes. Dans d'autres sites, comme à Geyserville, les pompiers ne sont pas encore arrivés à bout des flammes et craignent même que la situation s'aggrave avec l'intensification du vent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.