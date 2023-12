La Callas à Paris : le concert mythique en couleur

On parlait d’à propos de cette soirée de sa robe rouge écarlate et de son maquillage turquoise qui lui donnait un regard de python. Mais jusqu’à aujourd’hui, il fallait surtout faire preuve d’imagination. Ces deux magiciens ont tout changé. Tom Volf et Samuel François-Steininger vont faire apparaître une Maria Callas toute en couleur, souveraine au sommet de sa gloire sur la scène de l’Opéra de Paris, un soir d’hiver 1958. L’histoire a commencé il y a deux ans avec la découverte d’un lot de bobines. "Ces documents n’ont jamais été exploités, puisqu’en fait, c’est les documents qu’elle conservait chez elle", explique Tom Volf, producteur du film "Callas, Paris 1958". Trois heures de film quasi-intacts, qui, après quelques pansements, ont pu être scannés pour révéler tout leur potentiel. Ouvrir la voie à une colorisation, image par image, impliquait deux longues années de travail, le temps de traiter 130 000 clichés. Le résultat est digne de toutes les attentes. Ce film nous fait revivre aujourd’hui comme si la couleur permettait aussi de mieux l’écouter. C’est le témoignage unique d’un talent qui n’a presque jamais été filmé. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.F. Drouillet